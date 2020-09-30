信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近月房市交易量都以年增2~3成左右的速度持續復甦，主要仍是潛在的購屋需求強勁，且對於房市信心增加，加上低利、量化寬鬆與國內疫情控制穩定，買盤從5月開始就穩健回流，帶動今年第三季房市淡季不淡，若外在情勢狀況能夠維持穩定，買氣應該不會有太大變化。10月開始要逐漸步入第四季的傳統旺季，但10月份有兩個連續假期，房市的交易腳步可能略受影響，且11月有美國總統大選，這段期間國際情勢仍存有不確定因素，可觀察是否對房市交易產生影響。

信義房屋統計全台門市9月前28日的市場交易狀況，結果9月買氣仍持續回流，交易量大致較8月持平，但仍維持3成左右的年增率，顯示當前買氣維持熱絡且明顯比優於去年同期，緊接房市逐漸步入第四季的傳統旺季，若外在情勢沒有太大的變化干擾，則買氣可望持續回流。

以區域表現來看，台北市交易量較去年同期增加2成，但較8月減少約15%，由於北市交易量已經強勁復甦數月，難免遇到屋主對於價格反彈，另外市場上「物美價合宜」的待售物件也經過快速去化，具有吸引力的物件減少，因此交易量雖較去年同期增加，反應需求穩定，但9月交易量卻低於8月。

至於新北市則是交易量較上月持平，但較去年同期增加32%，尤其總價1000~1500萬元與1500~2000萬元的產品，交易量增加最為明顯，反應區域內1000~2000萬元條件較好的電梯大樓，市場的需求穩健。中南部市場買氣仍相對活絡，包括台中市、台南市與高雄市的交易量年增率都超過3成。

(時報資訊)