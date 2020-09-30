台南六甲恒安宮中秋晚會暨米食推廣活動，將於中秋假期10月1日晚間7點於廟口廣場以音樂會形式盛大登場，現場還有熱鬧市集活動、壽司DIY體驗、庇護工場好禮贈送，邀請鄉親一起來感受特別的中秋音樂饗宴。

因為疫情影響，許多日常的生活與人文活動都產生了不少的變動，這場音樂會除了為中秋團圓而舉辦，更是為這片土地的珍貴生命祈禱祝福。

音樂會以傳統國樂與流行樂團結合，帶來許多老、中、青三代都喜歡的精彩的曲目演出，並穿插中秋祈福點燈儀式，希望透過公益音樂會的演出，傳遞撫慰每個動盪不安的人心，為在地人文關懷盡一份棉薄之力。

繼2018年的中秋交響音樂會後，恒安宮今年再度推出中秋音樂晚會，活動中與新化獅子會合作，熱心響應認購庇護工場中秋月餅禮盒；當天到現場量體溫及實名登錄的前500名民眾，即可以獲得庇護工場喜鵲兒愛心餅乾乙份。

恒安宮主任委員沈進忠表示，今年除了有精彩的晚會表演，從下午開始廟口就有市集活動與米食推廣的DIY，運用在地的越光米來讓現場民眾體驗包壽司的樂趣，並推廣家鄉優質的米食文化，活動訊息可上六甲媽祖廟臉書查詢。

(中時 )