桃園市共有21家廢棄物處理機構榮獲桃園市環保局評鑑A級，其中永源化工原料股份有限公司已連續10年獲評為A級，副董事長郭昭志說，公司以高溫焙燒技術處理廢棄物，可有效解決廢棄物的汙染問題，也能取得有價值的煉銅原料。

桃園市長鄭文燦30日親自出席表揚典禮，他表示，桃園市的廢棄物列管事業總數高達7000家，都倚賴廢棄物處理機構的技術來有效處理廢棄物，並轉換成再生原料。希望廢棄物列管事業，都應選擇績優處理機構，避免非法棄置，從源頭減量、重複使用、回收，不再污染環境。

環保局每年針對營運滿1年以上的廢棄物處理機構，依法規遵循度、營運資料申報情形進行評分，並邀情專家學者到現場，檢視產品與衍生廢棄物流向管理等，進行評鑑，今年共有21家廢棄物處理機構獲評為「A級」。

環保局長呂理德提到，環保局對營運滿一年以上的廢棄物處理機構，每年辦理評鑑，依法規遵循度與營運資料申報情形進行評分外，也邀請至少3位專家學者至現場進行評鑑，今年的評鑑核心重點為產品及衍生廢棄物流向管理。如廢電路板處理後產出銅粉及玻璃纖維，銅粉供再利用機構循環使用，玻璃纖維經拌合成控制性低強度混凝土，再利用於管溝回填公共工程等，達到拚經濟也顧環保的良性循環。

永源化工原料股份有限公司副董事長郭昭志也說，公司已連續獲得11年的A級肯定，以高溫焙燒的技術處理廢棄物，可取得煉銅原料，不僅能夠有效解決廢棄物汙染環境的問題，也能取得有價值的原料。

(中時 )