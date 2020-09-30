霧峰分局成功派出所員警李界寬，示意左轉車輛先停，讓老人家先過馬路，民眾拍下這一刻讚揚。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

員警一個舉動，引來上千好評！台中市警局霧峰分局成功派出所警員李界寬，28日在大里區中興與仁化路口，執行交通勤務時，見一老者緩緩過馬路，立即指揮左轉車輛暫停，待老人家安全通過後，才恢復正常進行，此舉被民眾拍下，上傳臉書群組，引來近3仟人按讚並紛紛留言：波麗士大人以貼心的服務和發自內心的關懷守護，是最真誠的表現。

28日早上7時40分左右，一位民眾在大里區中興與仁化路口停等紅燈時，見前面的員警舉手示意左轉車輛停下來，正當民眾不了解為何員警要這樣做，才看見一名老翁緩緩走過斑馬線，等老翁安全通過路口後，才放行左轉的車輛，並點頭揮手致意，員警暖心舉動，讓民眾心暖暖的，特別在臉書大里人聊天室貼文讚揚。

從警6年的李員表示只是盡自己的力量做好分內之事，謝謝民眾的肯定，爾後仍會本著從警初衷與熱情，秉持為民服務的精神，繼續堅守崗位，中興路因路幅較大，見老翁走得較慢，才會示意車輛先停，老翁先走。

霧峰分局表示，路口是人車交會最密集地方，易發生各類交通事故，9月1日起全國警察同步於路口大執法與宣導，就是希望建立路口停讓文化，讓路口安全成為全民運動，以降低交通事故發生率。

霧峰分局長陳家銘表示員警發自內心主動積極為民服務之精神，深獲民眾肯定，為警察樹立良好形象，並呼籲用路人，駕駛應養成禮讓行人的習慣，而行人在穿越馬路時也應注意左右來車，不只車要守法，人也要守法，共同營造安全、友善的交通環境及確保用路人行的安全。

(中時 )