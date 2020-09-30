中秋連假前夕，台9線蘇花公路匯德隧道口30日下午發生大客車與小貨車對撞嚴重車禍，小客車駕駛重傷卡在駕駛座。（照片來源：臉書《蘇花公路即時路況》）

中秋連假前夕，台9線蘇花公路161.2公里處匯德隧道北口，今天下午1時20分發生砂石車與小貨車對撞意外，2名駕駛重傷受困，一度造成雙向交通受阻，經過警消人員積極搶救，已於14時50分排除開放通行。

中秋4天連假即將展開，逢假必塞的台9線竟發生重大車禍，根據臉書《蘇花公路即時路況》訊息，這起砂石車與小貨車對撞意外，一度造成雙向交通受阻，雖然已於14時50分排除開放通行，但車流仍在疏散中，許多被塞在車流中的駕駛人，也紛紛上傳塞車現場照並回報現場狀況：「仁水隧道 大塞車 持續中」、「回堵應該有五公里了吧！」、「北上停在隧道內將近一小時了」、「大清水過後的隧，道南下停車一個多小時排隊中」、「天啊 我這禮拜要跑蘇花 拜託一路順暢啊」。

更有不少駕駛人哀嚎：「想尿尿啊」、「隧道中+1 想尿尿+1」，《蘇花公路即時路況》也貼心提醒「匯德隧道兩邊停車場都有洗手間」。

(中時新聞網)