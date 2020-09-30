學校霸凌事件可說是層出不窮，許多人即便畢業多時，想到遭霸凌的過往仍是心有餘悸，知名音樂人許常德在臉書透露就讀國中時，曾遭到數學老師兼班導凌霸凌，更感嘆當時造成的陰影，是會留在心中一輩子。

許常德表示當年念國中時，那個年代是以成績標準區別學生優劣，自己雖就讀資優班，但成績卻是吊車尾，有次班導在課堂問了數學題，當時舉手表示會這題時，班導居然跑到面前賞他一巴掌，未料放學時在校門口瞪了班導一眼，沒想到對方卻裝作若無其事，甚至沒有道歉的動作，這讓許常德直接在臉書公布班導姓名，強調這是要給他道歉機會，並提醒他被霸凌者會記在心中一輩子，至於被問到公布對方姓名不怕被告？他強調：「全班都是見證者，為何受霸凌者要怕」，甚至提到曾想在同學會要求班導當眾道歉，卻讓同學們嚇到不敢再邀約他參加。

其實我也被霸凌過 被我就讀的高雄大仁國中的數學老師李振益 我在特優班 但成績老是吊車尾 那是個未進化的年代 居然用一個成績標準來分學生的優劣 但特優班也沒什麼好處 學校的校長和老師為了自己的考績 都要學生放學後留下來輔導 甚至犧牲體育課來... 由許常德的地下手記發佈於 2020年9月28日 星期一

此外許常德表示同學對於班導霸凌舉動，常常抱持著漠視態度，讓他難掩怒火斥責：「旁觀者是一樣可惡」，對於有人指出這時公布霸凌者姓名，無疑是在變相罷凌老人，他則反駁加害者因為長期被縱容未被舉發，會讓受害者人格產生很大扭曲，屆時對社會造成的傷害才是最大，強調公布姓名已經是最輕微懲罰，不這麼做是無法遏止加害者的誇張行徑。

對於諸多網友也分享曾遭霸凌經驗，許常德表示願意重新提起遭霸凌過往，對受害者是相當不容易的事情，而這也是給加害者有道歉的勇氣，對於有網友駁斥可以用「進步」方法解決，他則反問：「進步的方法是什麼呢？我也願意聽願意學習真正的進步」

(中時新聞網)