台灣輸出再添一例！一名50多歲台男前往廈門被檢出陽性，但其檢驗結果卻相當詭異，該案曾在9月21日、22日、24日及26日進行PCR檢測，僅26日檢出陽性；採驗血清抗體的結果IgM、IgG都是陰性，但「血清總抗體卻是陽性」，對此指揮官陳時中回應，很納悶！

指揮中心宣布，台灣輸出一例，50多歲台男前往廈門確診，據了解，該個案長期在廈門經商，今年一月曾返台，六月去廈門工作，今年8月19日與妻子一起返台，9月21日再一起前往廈門，最後確診新冠肺炎，並於9月21日至28日期間多次採驗PCR及血清抗體。

但最弔詭的是，該個案22日採驗血清抗體的結果為IgM、IgG都是陰性，但「血清總抗體」的檢驗結果卻是陽性(與個案6月14日於廈門當地採驗血清抗體結果相同)。另該名個案也曾在9月21日、22日、24日及26日進行PCR檢測，只有26日檢驗出陽性；而27、28日的檢驗結果上不知道。

針對這位在廈門確診的個案，其IgM、IgG皆陰性，血清總抗體卻是陽性，指揮官陳時中表示，「我們也很納悶」。發言人莊人祥也補充，總抗體陽性，看起來比較像有時去採驗的時候，出現偽陽性的狀況。

(中時新聞網)