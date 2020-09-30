我國農民平均年齡高達62歲，65歲以上者佔44％，且戶內無意願承接從農者占74％，彰化為農業大縣，農業人力面臨嚴重斷層，彰化縣政府為了鼓勵青年投入農業，特別舉辦「彰農學堂」，希望透過農經專家的授課與意見，希望能鼓勵更多年輕人投入農業。

30日上午明道大學聚集近百位青年，與彰化縣長王惠美、明道大學董事長李超群、校長郭秋勳與農業處長邱奕志，由有機農業推手陳世雄教授開講，進行一連串的農業探討，希望透過有系統教學，帶領青農逐步進入農業的世界。

彰化縣長王惠美表示，如何讓年輕人投入農業，這是縣府未來很重要的課題，縣農會近幾年不斷鼓勵青農返鄉，目前彰化在地青農約有1661人，他們運用科技種植有機農產，走向精緻農業，用年輕的思維，將彰化優質農產品給推銷出去，相當值得現在年輕人學習與效仿。

王惠美說，明道大學共規劃三門課程，包含「蜂與農業生態」、「農產品品牌與網路社群平台行銷實戰班」以及「植保機職人培訓班」，從各個面向去指導傳授，提升年輕農民的軟硬實力，進而提升彰化整體的農業發展，一起打造「彰化優鮮」品牌，行銷彰化。

(中時 )