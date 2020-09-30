竹南運動公園廢除原有圍籬，改成開發空間。（謝明俊攝）

竹南運動公園新設風雨球場。（謝明俊攝）

竹南運動公園新設兒童溜滑梯。（謝明俊攝）

竹南運動公園擴建造型生態水池。（謝明俊攝）

竹南運動公園新完成環園步道。（謝明俊攝）

為全面整修竹南運動公園內設施，由苗栗縣政府所規畫的竹南頭份雙城藍綠縫合計畫工程，30日由苗栗縣長徐耀昌主持完工啟用。花費1億多元打造多項全新的運動休閑設施及景觀，讓公園有了全新面貌，不少民眾大呼不遜於台北的大安公園，更直接帶動周邊房價大漲。

竹南運動公園是苗栗縣內首座大型運動公園，是竹南、頭份雙城住民最重要的運動休憩場所，由於當年設施規畫已有年代，不符現今使用，因此，苗栗縣政府水利處特別向內政部營建署爭取前瞻計畫補助1.12億，將公園內部設施全面改造更新，訂名為竹南頭份雙藍綠縫合計畫工程。

全部工程施工1年餘，至9月中旬完工後，30日由苗栗縣長徐耀昌主持完工啟用典禮，由於這是竹南頭份雙城的重大建設，所以包括議長鍾東錦及多位議員，頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興、立委徐志榮夫人王慧珍、陳超明夫人吳麗利等，地方重要政要幾乎都出席。

新工程的最大特色包括將公園周邊圍籬全部拆除，形成開放性空間，新建多功能廁所，全新環園步道、風雨球場、溜冰場，擴大造型水池，並重新鋪設廣場及停車場。其中，施工時自水池挖出的廢土全都集中堆放在風雨球場南側做成人造小山，徐耀昌指示水利處長楊明鐃追加設計規畫成兒童遊憩區，符合更多元遊憩目的，因此，水利處利用部分剩餘款項，追加做成大型溜滑梯等多項兒童遊戲設施。

工程是在9月中旬就全部完工，有不少鎮市民眾前來運動時，對新完成的設施大為驚豔，大呼不遜於台北大安公園，公園大門口有建商新建住宅大樓正在動工，據悉，房價因運動公園全面翻修更新，帶動房價大漲，每坪已逼近25萬元。

由於公園是24小時開放，有缺乏道德民眾任意丟棄垃圾或是污損場地，徐耀昌呼籲縣民愛護設備，才能讓全體民眾能有健康快樂的運動環境。

(中時 )