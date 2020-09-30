蘇花公路161.2K撞車2重傷 雙向交通中斷 15:082020/09/30 中時 王志偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇花公路重大車禍，卡車駕駛在駕駛座上等待脫困。（新城分局提供／王志偉花蓮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨車司機重傷。（新城分局提供／王志偉花蓮傳真） 車禍現場，車陣綿延１公里。（新城分局提供／王志偉花蓮傳真） 中秋節連假即將到來，蘇花公路車流逐漸增多，今天下午約1點28分，在台9線蘇花公路161.2公里處匯德隧道北口處，發生重大車禍，1輛南下卡車與北上小貨車對撞，造成小貨車駕駛卡在車內，消防人員通報2人重傷受困，目前雙向交通無法通行，車流堵塞綿延約1公里，轄區新城警分局已經到達現場處理，兩輛車車頭嚴重毀損，現場相當凌亂，警方除將2傷者緊急送醫急救，正疏導現場車流量。 (中時 ) #蘇花公路 #匯德隧道 #交通中斷 #中秋連假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道「第一屆生死格鬥賽」開打 2人車流中扭打成團 09:402020/09/30 社會 迎戰中秋連假車潮 宜警整裝疏導 17:472020/09/29 寶島 南投風景區 避開尖峰少塞車 04:102020/09/30 地方新聞 影》美大選激辯吵紅眼 川普自曝不想繳稅 拜登嗆：你是最爛總統 07:422020/09/30 國際 中秋連假 南投縣風景區塞車路段、時段看這裡 18:432020/09/29 旅遊 首波車潮下班後湧現 國5恐塞到凌晨 14:362020/09/30 生活 《產業》KLOOK攜手國光、統聯 推點對點客運即時預訂 13:412020/09/30 財經 預防中秋連假塞車 龍潭警加強遊樂區周邊交通疏導 10:342020/09/29 生活 國光統聯都能訂 KLOOK客運車票即時預訂服務上線 14:352020/09/30 科技 罩fun假 產險業推假日型保單 04:102020/09/29 投資理財 生活熱門新聞 勞保年金先領還是後領好？專家1公式曝這樣錢領最多 - 生活 史上最塞中秋車潮將現 國道聰明上路看這裡 - 生活 隔離14天就安全？法國技師來台居檢期滿後自費篩檢確診 - 生活 把握中秋好天氣 連假後入秋最強冷空氣到 最凍時間曝光 - 生活 台北上下跳！12：37東部海域規模5.9地震 最大震度新竹4級 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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