貨車司機重傷。（新城分局提供／王志偉花蓮傳真）

車禍現場，車陣綿延１公里。（新城分局提供／王志偉花蓮傳真）

中秋節連假即將到來，蘇花公路車流逐漸增多，今天下午約1點28分，在台9線蘇花公路161.2公里處匯德隧道北口處，發生重大車禍，1輛南下卡車與北上小貨車對撞，造成小貨車駕駛卡在車內，消防人員通報2人重傷受困，目前雙向交通無法通行，車流堵塞綿延約1公里，轄區新城警分局已經到達現場處理，兩輛車車頭嚴重毀損，現場相當凌亂，警方除將2傷者緊急送醫急救，正疏導現場車流量。

(中時 )