廖武輝（右1）結合新生活社會福利發展促進會送餐給孤獨老人。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

79歲的賴姓老翁感謝公所送餐，並及時發現他身體不適，協助送醫。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

月圓人團圓，金山區公所在秋節前夕與社福單位合作，為無法和兒孫團聚的獨居老人發送4天連假的代餐以應景的及月餅、柚子禮盒，伴長者閒聊共度中秋，看見和孫子年紀相仿的區長廖武輝，讓阿公、阿嬤臉上滿是笑意，回憶佳節氣氛。

為加強照顧金山65歲以上獨居老人及弱勢家庭老人生活，廖武輝30日與送餐單位一同致贈中秋禮盒及代餐予在地長者，還特別募集食米油鹽等許多民生物資，盼結合社會的關懷及問候，讓金山獨老也能感受到各界的愛與溫暖，

永興里79歲的賴姓老翁說到，因手術開刀行動不便，又家住偏遠山區，感謝有金山區公所媒合送餐服務，讓自己不用擔心吃飯問題，還提到今年9月初因未正常服藥而身體不適送醫，公所也派員到醫院探視，讓他非常感謝。

廖武輝說，金山區公所長期與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會合作，執行獨居老人送餐服務已邁入第5年，固定每周一至周五由送餐單位志工派送午餐及晚餐，並且發送饅頭、麵包等代餐供長者假日期間食用。

此外，也感謝新生活社福發展促進會多年與公所合作辦理老人營養餐飲服務，不只是針對金山獨居老人設計合適的餐飲內容，維護健康的飲食狀況，同時還進一步了解及關懷長者們的日常生活，協助連結醫療照護及社會福利網絡。

金山區公所統計，65歲以上老人有3566人，約占16.8％，獨居長者容易在家裡跌倒或未服用藥物致身體不適，送餐人員適時發現長者身體不適，可立即通報公所並聯絡救護車送醫，讓長者盡早送醫治療，亦可透過送餐服務增進與獨老互動，減少疏離感，讓長者獲得更多社會支持。

(中時 )