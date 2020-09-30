前陸軍總司令陳廷寵昨天說自己是驕傲的中國人，還說國軍現在戰力幾乎等於零，蘇貞昌30日回應，陳廷寵這樣子說，令他感到很意外和可惜，台灣兩千三百萬人現在是同舟一命，就像對抗新冠肺炎一樣，外敵來襲大家都該傾全力，用不著去減自己的志氣，長他人的威風。

媒體詢問，傳出說屏東縣長潘孟安會來接農委會主委，內閣會有異動？蘇貞昌簡短回應，「沒有」。

(中時 )