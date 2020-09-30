前陸軍總司令陳廷寵國軍戰力零說 蘇貞昌：感到很意外 15:092020/09/30 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前陸軍總司令陳廷寵說「國軍戰力幾乎是0」 蘇：感到很意外(戴上容攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前陸軍總司令陳廷寵昨天說自己是驕傲的中國人，還說國軍現在戰力幾乎等於零，蘇貞昌30日回應，陳廷寵這樣子說，令他感到很意外和可惜，台灣兩千三百萬人現在是同舟一命，就像對抗新冠肺炎一樣，外敵來襲大家都該傾全力，用不著去減自己的志氣，長他人的威風。 媒體詢問，傳出說屏東縣長潘孟安會來接農委會主委，內閣會有異動？蘇貞昌簡短回應，「沒有」。 (中時 ) #蘇貞昌 #陳廷寵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣轟蘇揆逾1年沒開食安會報 王美花不自知是食安委員 09:102020/09/30 政治 立委問國軍戰備等級 蘇揆糊弄 04:102020/09/30 政治要聞 歐陽娜娜赴陸演唱 蘇揆：從歐陽龍所演《藍與黑》可參考下場 14:302020/09/30 政治 外傳將接農委會主委 潘孟安直呼：鬼話連篇 12:292020/09/30 政治 當兵4個月 前陸軍總司令憂沒戰力 04:102020/09/30 政治要聞 徵兵制成討論話題 退役少將爆內幕：集體壓力浮現 13:542020/09/30 政治 歐陽娜娜曾哭訴「想台北朋友」情緒潰堤 網狂酸：別演了 08:532020/09/30 娛樂 高市預算說明會 藍議員離席抗議 04:102020/09/30 地方新聞 110年度中央政府總預算報告 國防預算直逼4000億 嚴德發證實 美國可能售台攻擊性武器 04:102020/09/30 政治要聞 新聞透視》政府開放萊豬強調會把關 會議停擺1年卻不知 蘇貞昌耍嘴皮治國 該適可而止 04:102020/09/30 政治要聞 政治熱門新聞 台美建交蔡政府為何「踩煞車」？學者爆心寒內幕 - 政治 韓國瑜走後變這樣 貼紙哥貼「六合夜市慘況」 網：高雄人的選擇 - 政治 飛彈打來躲哪裡蘇貞昌答不出 網轟：上次問人停車場不是很嗆？ - 政治 共機為何又擾台？媒體人分析：跟韓國瑜有關 - 政治 國民黨邀馮淬帆座談 當江啟臣面前批馬英九令人失望 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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