日月潭碼頭區為觀光熱點，中秋連假將管制車輛進出（黃立杰攝）

南投縣政府警察局公告，日月潭地區台21線、日月潭名勝街及伊達邵街區道路，於中秋連續假期期間，主要道路彈性實施交通管制。

10月1日至10月4日，每日上午9時至下午6時，台21線60K＋500至64K＋300路段，禁止路邊停車。同時段水社部分地區、伊達邵部分地區、日月潭名勝街，禁止車輛進入行人徒步區；中山路與中興路於中興停車場客滿時，管制車輛進入。

上述徒步區內外日月潭周邊商家及攤販，切勿違規設攤或佔用道路擺設商品、店招牌等路障，警方將加強勸導取締。另中秋連續假期間，請各司機駕駛人注意，全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締各違規事項。

集集分局分局長康健浚呼籲，中秋連續假期間，日月潭各景點遊客務必遵守員警的交通指揮，以保持交通順暢。日月潭水社中興停車場客滿時，警方將引導車輛往向山遊客中心停車或引導往台21線64.3K往頭社方向四線道外側車道停車，以解決停車位不足問題。

另外也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢；並儘量將車輛停放於明亮處，車內勿放置行李或貴重物品避免遭竊，希望遊客都能快樂出門、平安返家。

(中時 )