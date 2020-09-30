國民黨主席江啟臣今天指出，中華民國如何因應國際局勢變化是朝野無法迴避的重要工作，他將在10月5日以視訊的方式參與台美國防工業會議，以中華民國最大在野黨黨主席的身份，發表專題演講，傳達國民黨的區域情勢觀點與國防政策要點主張。

江啟臣下午在國民黨中常會致詞表示，參與美台國防工業會議，不但彰顯本黨對於台美友誼以及國軍整備的支持；更是在體認兩岸官方僵持持續對立，民間善意累積急遽流失的現況下，我們除了應設法改善兩岸政治關係，更需要有充足的戰備準備。建構中華民國堅實的國防戰力，以實力換取和平，以備戰來避戰。

他說，明天是農曆8月15日中秋節。寓意團圓、豐收的中秋是全球華人共同的節日，更是超越政治藩離，屬於中華文化的共同記憶。就此機會，他以中國國民黨主席的身份，祝福所有黨員同志先進、海峽兩岸，以及全世界的華人同胞佳節愉快，同賞海上明月，天涯共此時，月圓人團圓，更期待你我一齊發揮，中華民族堅毅不撓的韌性，放下歧異，彼此互相加油打氣，攜手面對病毒的肆虐以及世界變局的挑戰，謀求更永續長遠的發展以及友誼。

(中時 )