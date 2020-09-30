中秋佳節將屆，高雄市長陳其邁與中華民國警察之友總會最高顧問葉國一、港都警察之友會理事長黃清山、大高雄警察之友會理事長許義郎等長期支持高雄治安工作的企業家，共同致贈民生用品，提前向員警賀節，以慰問同仁平日工作辛勞，此為陳其邁上任後首次結合民間資源以迅速的行動慰勞員警，讓同仁倍感窩心。

陳其邁表示，治安工作24小時不打烊，對於警察同仁長年為治安與交通工作打拼的精神與奉獻，表達肯定及致謝之意；從今年新冠肺炎防疫工作開始，警察同仁就是防疫工作不可或缺的重要環節，除此之外，警察同仁在專業的表現上更是可圈可點，上任至今有社會矚目的案件都能迅速破案、逮補犯嫌，讓社會大眾安心，同時也勉勵警察同仁處理治安事件要勇於面對、全力偵辦，以同理心對待各類案件，以超越民眾期待的表現來獲得肯定。

陳其邁秋節慰問員警，2天內「全體通通送到」。(高雄市警局提供)

適逢中秋佳節，警察同仁在假期仍堅守崗位，為感謝警察同仁的辛勞，於是結合長期關心與支持高雄治安工作的中華民國警察之友總會最高顧問葉國一、港都警察之友會理事長黃清山、大高雄警察之友會理事長許義郎等企業家，並獲全聯公司全力支援物資配送作業，共計配送礦泉水、運動飲料、八寶粥各658箱、泡麵1316箱，合計3,290箱民生物資，9月25、26日動用19車次、總運送距離共計1,358公里，分送給警察局暨所屬157個各級單位，最遠的六龜分局達卡努瓦派出所也由該公司主管親自送達。

市長也提醒，中秋節月圓人團圓，同仁平日忙於工作，也別忘了利用假期，多與家人相處，共享家庭和樂時光，並預祝每位警察同仁中秋節佳節快樂。

(中時新聞網)