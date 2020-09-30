日本首相菅義偉預定十月中旬訪問越南和印尼，開啟其上任首相後首個國外訪問。菅義偉預計與越南首相阮春福(Nguyen Xuan Phuc)和印尼總統佐科威(Joko Widodo)舉行會談。

菅義偉是在審視新冠情況做出決定，該兩國疫情在東南亞相對穩定，據知情人士於周三透露。另外日本訪問東協會員國的重要考量，為在美中貿易摩擦日益嚴重下，希望加強與該兩國在安全和其他議題上的合作。

中國正強化在東協的影響力，但部分國家與中國在南中國海管轄權問題上出現歧見。

內閣官房長官加藤勝信表示，兩國領導人面對面的交流在外交上扮演重要角色。加藤重申，希望透過與鄰近國家建立穩定連繫，促進印太地區在法治、航行和領空飛行上的自由開放願景，以及和平解決爭議。

印尼和越南亦為前首相安倍晉三在2012年第二次就任首相時，首個海外拜訪行程，當時安倍承諾在經濟和安全上的緊密連結。菅義偉預計亦將承接前任的政策方針。

(時報資訊)