雖國際原料價格震盪整理，國內H型鋼價格續漲，價格相對強勢。H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)今日開出的10月上半月H型鋼盤價每公噸漲300元，有利於營運。

東和鋼鐵受惠營建需求熱絡，加上營運績效轉好，上半年獲利年增逾六成；展望下半年出貨可望逐步增溫，第四季旺季需求可期，下半年營運可望比上半年更好，全年獲利將比去年大幅成長。外資持續買超，近20個交易日，外資累計買超東鋼達44655張。

今年隨著基礎建設、台商回流、公共工程案及民間住宅案等營建需求都頗熱絡，東鋼的鋼筋、型鋼在手訂單預計執行到2021年第二季，今年下半年仍樂觀。

展望下半年，第三季營建業缺工，使得東鋼第三季以來不少出貨遞延，第四季不利的狀況可望趨緩，加上第四季為傳統出貨旺季，法人估公司下半年獲利表現可望優於上半年，推升全年獲利較去年大幅成長逾六成。

東鋼桃園廠軋鋼一線、二線及越南廠今年以來生產規模提升，加上產品價格持穩向上，法人估下半年單季毛利率可望維持在第二季的逾13%水準，估東鋼今年稅後淨利挑戰25億元，年增逾60%，EPS上看2.5元。

東鋼上半年營收197.12億元，年減15%；毛利率13.51%，年增5.17個百分點；稅後淨利11.73億元，年增63.63%，淨利歸屬於母公司業主11.88億元，比去年同期成長近67%，EPS 1.18元。

(時報資訊)