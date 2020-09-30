神腦(2450)今年5月爆發工會抗議，工會指稱，中華電(2412)要裁撤神腦櫃台，恐導致400多人失業，而當時工會理事長陳政國也遭解任，對此一案，勞動部裁決出爐，認定神腦公司解雇工會理事長陳政國違法，解雇無效，必須在10日內恢復原職原薪，儘管如此，陳政國今日依舊與數個工會團體赴行政院抗議神腦國際至今仍無作為，也持續抗爭，對此，神腦公司發布最新聲明，對此裁決表示遺憾，將依法提起民事及行政訴訟進行救濟。

神腦最新聲明指出，誠信向來為公司所堅持之核心價值，近日公司針對陳姓前員工違法脫序行為之不適任資遣案件，遭勞動部裁決初步認定有不當情事，公司對此深感遺憾，要難干服，該名員工未依維修保固程序違規在先，卻又為掩蓋其作業疏失，偽造客戶簽名，進而教唆客戶欺騙公司，甚至在罪證確鑿下仍不願意承認犯行，本件員工之違法脫序行為已嚴重違反誠信原則，為捍衛公司核心價值、保障誠信勞工暨客戶之權益，並落實企業治理之所需，將依法提起民事及行政訴訟進行救濟。

中華電(2412)為神腦大股東，5月時該工會抗爭起因於傳中華電門市擬裁撤神腦櫃台，年底恐湧現400人大量解雇計畫，引發神腦員工憂心飯碗不保，而工會理事長陳政國也遭神腦資遣。

(時報資訊)