經濟部投資審議委員會於今年9月30日召開第 1193次委員會議， 會中計核准及備查重大投資案件計 8件。

一、 僑外投資部份

（一）英商 GRP III TAIWAN UK LTD 以 美金 2 億 2,969 萬 1,120元 折合新台幣 67 億 8 071 萬 1 553 元，受讓取得永鑫能源股份有限公司股份（實行後股權比例70％），從事能源技術服務業等業務；並轉投資永鑫再生能源開發 股份有限公司等 17 家公司 從事再生能源自用發電設備業 等業務 。

（二）德商 YUNLIN HOLDING GMB 以 新臺幣 28 億 1, 0 62 萬 2,250元， 增 資 原投資 事業允能風力發電股份有限公司 主要從事離岸風力發電廠之規劃及開發等業務。

二、 對外投資部分

臺灣塑膠工業股份有限公司以美金1 億 8,500 萬元，對外增資美國台塑工業美國公司（FORMOSA INDUSTRIESCORPORATION ），主要從事塑膠原料及有關石油化學工業品 之產銷業務。

三、 對中國大陸投資（專案審查案件）部分

（一）穩懋半導體股份有限公司以美金 3,050 萬元，間接增資大陸地區投資事業江蘇穩盈農業發展有限公司 從事經營 生豬養殖及生豬養殖技術之研發 等業務。

（二）奇美實業股份有限公司 、國喬石油化學股份有限公司分別以以美金 1 億 375 萬 7,876 元 、美金 4,531 萬 9,532 元 間接增資大陸地區漳州奇美化工有限公司，從事經營相關化學製品之產銷業務 。

（三）群聯電子股份有限公司以大陸地區合肥兆芯電子有限公司股權作價計美金4680萬元 ，間接增資大陸地區投資事業深圳宏芯宇電子股份有限公司 主要從事低階技術快閃記憶體產品 (USB 隨身碟 的模組開發修改 等業務。

（四）台北富邦商業銀行股份有限公司以美金 1 億 3,966 萬 1,196元， 增資大陸地區富邦華一銀行有限公司， 從事經營銀行相關業務。

(工商 )