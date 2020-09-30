兩岸局勢緊張，加上中美角力，大陸解放軍近期以多批次戰機越過台海中線，然而，兩岸是否開戰、國軍、兵力等問題也再次引發各界關注。對此，民進黨前立委林濁水今在臉書指出，「義務役預官停考，後備軍官缺逾6成，影響戰力。真是太離譜了。」

林濁水批，「這一個禍國殃民的狀況是陳水扁馬英九領導下的兩黨共業。居然沒有半個人出來謝罪」；他也提到，「統派人士也就罷了，號稱獨派的呢？難道清一色都是假台獨？」

另外，台北市議員徐巧芯在臉書提到，「很多人成天喊打喊殺，但對於兵役則是能閃則閃。這種態度會造成兩岸的不安，對於可能隨之而來的風險卻完全沒幫助。這也是我支持恢復徵兵制，並且調整、優化訓練內容的原因」。

而針對徐巧芯提出的恢復徵兵制，林濁水則認為「徐巧芯說，一是募兵制應該全面調回徵兵制，二是女性也應該要當兵。讚。比起來，搞出募兵制的陳、馬兩個男總統真是不知慚愧。」

針對國軍問題，國防部表示，考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，允宜審慎評估。據了解，軍方目前沒有恢復徵兵制的規畫。

(中時新聞網)