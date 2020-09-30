苑裡鎮公所舉辦鎮徽徵選活動，9月30日票選結果出爐，由「苑裡賀所在」獲得第一名，不過卻被網友抓包參賽說明。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡鎮公所舉辦鎮徽徵選活動，9月30日票選結果出爐，由「苑裡賀所在」獲得第一名，將於10月6日舉辦頒獎典禮。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮徽票徵選活動結果出爐，由入圍作品「苑裡賀所在」勇奪網路票選第一名，將成為苑裡鎮公所正式公告的鎮徽，不過近日卻被眼尖網友抓包鎮徽logo設計說明，有不是位處苑裡鎮的「大甲溪」，苑裡鎮長劉秋東緊急澄清是設計者筆誤，原意應為「火炎山與大安溪」，皆已完成說明更正。

苑裡沒有正式公告的鎮徽，公所因此舉辦鎮徽徵選活動，透過公開徵選，廣邀設計人才發揮創意，讓苑裡鎮擁有屬於自己的精神象徵，活動至9月18日收件截止，共有43件作品參賽，評審小組選出5件入圍作品，9月24日至29日開放網路票選，不論是否為苑裡人都能參與投票，今日票選結果出爐。

苑裡鎮徽票選結果，由入圍作品「苑裡賀所在」獲得999票拿下第一名，依據活動辦法將可獲得1萬2000元獎金與獎狀，預計10月6日舉辦頒獎典禮，不過在地方社團有民眾發現入圍作品的設計說明中，卻寫出「大甲溪」，大甲溪不屬苑裡轄區內，質疑這件參賽作品成為苑裡精神象徵的適格性。

苑裡鎮長劉秋東表示，網路票選奪冠的作品與第二名票數懸殊，設計者應該是筆誤將「火炎山與大安溪」，寫成「火炎山與大甲溪」，會與設計者確認進行更正。鎮公所行政室表示，經確認為設計者筆誤後，目前所有設計說明皆已完成更正，設計者想表述的是大安溪域。

「苑裡賀所在」logo畫出太陽表現山明水秀的苑裡，一年四季好天氣，點出苑裡地理位置緊鄰火炎山及大安溪域，利用粗曲線表現山腳國小日據時代後期的宿舍，並有天下路老街、苑裡漁港彩虹橋、風車等意象，另融入「苗栗穀倉」苑裡鎮主要生產稻米及藺草編織文化特色，構圖精緻且色彩豐富，獲得最多民眾青睞。

(中時 )