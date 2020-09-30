嘉義市智科處到嘉義縣各校為勇契學招生。（張亦惠攝）

嘉義市政府第二屆勇契學目前開始招生，智慧科技處近日舉辦多場校園說明會，29、30日在中正大學鼓勵學子報名，智科處長郭軒志表示，學生參加勇契學可由業師輔導投入議題行動，能更融入在地、了解嘉義。

嘉義市政府去年辦理第一屆勇契學，鼓勵青年「不設限」，勇於探索自我無限可能，今年續辦第二屆鼓勵青年成為自己的英雄「勇敢，挑戰不凡」，藉由實戰技能、利他服務、創新創造及在地探索的課程訓練，解決學員自己所發現的問題。

智科處指出，第一屆學員張耿榮、林品妤等人組成「嘉深印巷」團隊為嘉義市東市場製作色彩地圖，企圖打造嘉義的文化識別；林奕宏組成「佇嘉」團隊進入社區為長輩、小孩說故事，兩組並列嘉義市青年行動競賽第三名，獎金各一萬元。

智慧科技處長郭軒志說，相較其他大縣市，嘉義青年資源相對匱乏，但勇契學的課程能帶入業界資源，輔導學員成長，「有業師輔導傳承好的經驗，就像站在巨人的肩膀上，可以看的更高更遠」，而現在每個階段的學習都是為了更好的未來做準備，嘉義市政府很樂意為年輕人搭起這個交流學習的平台。

第二屆勇契學預定10月中開課，課程完全免費，為期三個月將利用每個周末展開「教育創新」與「觀光行銷」的議題討論，搭配設計思考、媒體傳播、藝術策展、在地探索、社會關懷等創新課程並舉辦參訪與行動成果展，招生截止日期到10月6號，設籍或就讀於嘉義縣市學校的17至24歲青年可報名參加。

(中時 )