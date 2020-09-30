全球下載近兩億的末世生存手遊《明日之後》，官方今（30）日宣佈，將於2020年11月開啟《明日之後》第三季，為玩家帶來前所未有的開放世界無縫大地圖、怪物群升級、海陸空三棲作戰等顛覆性的末日生存遊戲革新體驗！

自2018年手遊版本全球上線以來，《明日之後》全球已有近兩億次下載，並被評選為 Google Play 2019 最具競爭力的手遊。為打造革新性的開放世界末日生存，此次大改版將呈現三大特色：

廣闊開放世界，海陸空多元載具自由探索

新版本中玩家置身於連為一體的無縫地圖中，可探索的面積成倍增加，從秋日森林走到沙漠地圖，爬到多貝雪山再游到海島，過渡場景寬敞自然，面臨的威脅或驚喜也將更加多元化。在第三季更新後，玩家將可以在地圖上找到散落在各處的免費載具——摩托車、越野車、甚至直升機等。倖存者們還能使用載具對抗怪物，與夥伴一起，全方位立體對戰，突出怪物的重重包圍。

引擎全面升級，超高畫質和真實的場景呈現

《明日之後》第三季中遊戲引擎全面升級，地形地貌、氣候變化、人物細節的畫質大幅提升，使得末日體驗更具沉浸感，戰鬥進程更加真實。同時，明日之後的世界中將展現出更加真實的四季更迭，生態變化也會更加生動。此外，玩家可以參與到水壩、公路、加油站等基礎設施的建設，真正地改變世界。

敵人大幅進化，智慧喪屍來襲

在第三季中，玩家將迎來全新的生存挑戰。屍潮系統全新來襲，感染體變得更加難以應付，鐵絲網、封鎖的大門或許不再能抵擋感染體入侵，感染體將學會攀爬、破壞、甚至借助自然環境進行偽裝。除此之外，武器和職業系統的反覆運算升級，也將使玩家的戰鬥更加多元，更加自由。

《明日之後》第三季將於11月同步上線iOS、Android平台，第三季上線後，《明日之後》將成為一款開放世界的末日生存手遊。10月將有更多重磅情報公開，敬請期待！

(科技)