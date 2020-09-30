電子配件品牌CASETiFY首度聯名美國新聞媒體公司BuzzFeed旗下品牌Goodful，全新推出主打永續經營的CONSCiOUS系列 iPhone 手機配件。Goodful x CASETiFY聯名系列以台灣熱門十二星座為主題設計，針對各型號iPhone及AirPods推出不同顏色款式，全系列商品更以可100%分解的再生竹纖維物料所製成，讓你在選擇代表自己的星座為電子產品帶來防護的同時，也能為保育地球多盡一份心力。即日起Goodful x CASETiFY系列已可於官方網站www.casetify.com/goodful 進行訂購，並提供全球運送服務，商品最低售價美金35元起。

Goodful x CASETiFY系列以十二星座設計與享受當下美好生活的理念出發，為最新款式的iPhone及AirPods商品帶來美觀與友善環境兼具的保護殼。每一款星座圖樣皆提供六種底色選擇，包含黑色、燕麥色、紅色、淡粉紅、薄荷綠及薰衣草紫，另搭配品牌經典客製化刻字服務，自由創造專屬於你的個人保護殼。此外，所有Goodful x CASETiFY系列商品皆於下單後開始進行製作，採用由CASETiFY獨家研發的「ecotify」專利素材，融合生物聚合物、澱粉和竹子所製成，不僅分解後可重新融入自然環境中，並以同樣可100%回收的環保紙質做為運送包材；商品更經過4英尺的防摔測試，為你的電子產品提供環保且全面的保護。

「這次有機會和Goodful合作推出首款永續系列聯名商品，為我們的品牌及團隊立下令人興奮且十分重要的里程碑。」CASETiFY CEO兼共同創辦人吳培燊表示，「Goodful一向致力於推動環保、健康且平衡的生活，這樣的精神已經影響了無數的人們，而我們也希望透過Goodful x CASETiFY聯名系列商品，在這個數位化時代一同為社會帶來更多正面能量。」

Goodful x CASETiFY聯名與最新推出的CASETiFY CONSCiOUS系列秉持相同理念，以「保護你的電子產品和保育我們的地球」為宗旨，為市場及社會帶來友善環境的商品新選擇。作為Goodful品牌首款上市的電子配件，本次聯名系列將結合Goodful的社群影響力及CASETiFY國際電商平台，將兩大品牌期望傳遞環保意識的共同使命，擴大觸及至全球消費者。

(科技)