「李前總統登輝先生奉安禮拜」於10月7日舉行，6日舉行預演；總統府表示，奉安禮拜儀式分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等四部分。蔡英文總統等官員、將領在五指山公墓迎靈；國防部鳴葬槍3響，李前總統將長眠五指山國軍示範公墓特勳區，儀式全程歷時約2小時。

總統府表示，當日奉安禮拜將僅有李前總統家屬參加，不另邀請貴賓，亦不對外開放民眾參加。

針對兩天流程規劃及周邊道路管制等相關事項，總統府說明如下：

一、 奉安禮拜流程規劃

10月7日（三）奉安禮拜當日，全國公務機關下半旗一天，李前總統移靈車隊當日將從翠山莊出發，前往五指山國軍示範公墓進行奉安禮拜儀式。儀節將比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

奉安禮拜儀式分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等四部分。李前總統移靈車隊預計將於當日上午08：20自翠山莊出發，預計於上午09：20抵達五指山國軍示範公墓後，由蔡英文總統率賴清德副總統、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發，以及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

隨後，蔡總統、賴副總統並將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部並鳴葬槍3響，表達對李前總統之崇敬與追思，李前總統將長眠五指山國軍示範公墓特勳區。奉安禮拜整體儀式預計於10：20結束，全程歷時約2小時。

基於李前總統生前「脫古改新」、「誠實自然」之原則，並尊重李前總統家屬意願，當日奉安禮拜將僅有李前總統家屬參加，不另邀請貴賓，亦不對外開放民眾參加，請各界諒察，總統府及李前總統家屬也再次感謝社會各界對李前總統的追思悼念。

二、 移靈車隊路線

移靈車隊將於10月7日（三）上午08：20自翠山莊出發，沿途經：翠山莊-臺北市中社路一段—至善路二段、一段—福林路—中山北路—新生高架（下民族東路匝道）—民族東路—上國道1號松江匝道（北上）— 下汐止交流道—新北市汐萬路一段、二段、三段—五指山產業道路—忠孝路—園區道路—五指山國軍示範公墓。

10月6日（二）之預演，移靈車隊出發時間與路線均與10月7日（三）一致。同樣依照李前總統生前「脫古改新」、「誠實自然」之原則，沿線路段並不會動員相關民眾，惟因移靈車隊勢將影響周邊及沿線交通，總統府及家屬向用路人朋友致上歉意，也祈請各界諒解。

三、 交通管制

配合10月6日（二）之預演，以及10月7日（三）奉安典禮進行，分別將進行沿線道路「全線管制」及「彈性管制」，茲說明如下：

（一）全線管制（除居民、大眾運輸與必要通行者）：10月6日

（二）及10月7日（三）上午06：00至12：00，皆就新北市汐萬路三段、長青路（老爺山莊拱門前路口至五指山國軍示範公墓入口處）、萬溪產業道路（風櫃嘴至五指山國軍示範公墓入口處）進行「全線管制」。

（二）彈性管制：10月6日（二）及10月7日（三）上午06：00至12：00，皆就新北市汐止區汐萬路一段、汐萬二段（含周邊道路100公尺範圍）、長青路（臺北市內湖入轄處至老爺山莊拱門前路口止），全線將進行「彈性管制」。

（三）預估交通尖峰時段

另根據警方及交通單位評估，10月6日（二）、10月7日（三）上午07：00至10：00為「上班尖峰時段」，新北市汐萬路一段、二段及周邊康寧街、新江北路、大同路、長江街及禮門街交通將較為壅塞，提醒用路人注意相關管制訊息，並預先規劃交通動線或改道行駛。

總統府及家屬感謝臺北市政府警察局、新北市政府警察局的協助，亦向周邊住戶及所有用路人致上歉意，也敬請各界海涵，並敬請用路人多多配合管制標示及交管人員指引。

最後，自李前總統於今年7月30日晚間蒙主寵召以來，總統府及家屬對於連日以來各界對李前總統的追思敬悼，再次表達最深的感謝之意。無論從8月1日至8月16日臺北賓館「李前總統緬懷追思會場」的各界參與，到8月14日的「入殮火化禮拜」各界尊重家屬的配合，至9月19日「追思告別禮拜」時國內及國際眾多友人，向李前總統表達的追思致敬，總統府及家屬皆誠摯感謝許多參與治喪工作單位的合作，更誠摯感謝許多民眾的配合。

李前總統將於當日奉安禮拜後，長眠於五指山國軍示範公墓特勳區，安息主懷。也誠如李安妮教授日前所述，若李前總統有遺願，就是「臺灣民主更深化」、「臺灣人民更團結」，期盼各界在追思緬懷李前總統之際，能夠藉此次治喪事宜，讓國人在這兩項基礎上更為凝聚，讓臺灣往前走。

(中時 )