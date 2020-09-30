日本女星竹內結子因產後憂鬱症，27日在家中驟逝，享年40歲，震驚日本演藝圈。家醫科醫師許書華接受《中時新聞網》專訪，提到產後憂鬱症也有黃金治療期，到底哪些族群是最危險的呢？

女星產後憂鬱想不開 醫曝這5大族群最危險

醫師表示，有8成的婦女，生產完最常見出現的是「產後沮喪」狀況，主要是容易哭以及焦慮失眠，此情形若維持約一至兩周未緩解，就變成了「產後憂鬱症」此外，更嚴重的情況就是「產後精神病」，基本上這類婦女會產生幻想、幻聽、混亂，甚至會出現傷害嬰兒的恐怖行為。

家醫科醫師許書華提到，產後憂鬱症其實也有黃金治療期。（圖／擷取許書華粉專）

許書華指出，此症狀是一個綜合心理、生理、社會及個人因素，最核心的問題，是媽媽生理上的神經傳導激素和賀爾蒙出現異常，才引發此徵兆，至於其他因素，譬如角色身份的轉變、伴侶關係、婆媳關係等，也都會造成懷孕及產後期間，媽媽情緒波動大的危險關鍵點。

產後憂鬱症是生產後的荷爾蒙急遽變化、或壓力所造成。（達志影像/shutterstock)

談到產後憂鬱會出現的表現，醫師表示，媽媽的食慾跟睡眠上發現有極端變化時，比方注意力不集中、精神渙散甚至缺乏活力等，枕邊人或親友就要特別留意，有些周產期憂鬱的媽媽，會覺得很難親近自己的寶寶，即便有孩子在旁陪伴，都感受不到喜悅感，那是因為媽媽認為自己沒辦照顧好小孩，嚴重一點，會因此走上絕路。許書華坦言，多多關心身旁的人，才能避免憾事發生。

（剪輯/范佐意）

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