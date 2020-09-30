「原子武士 夏日泳裝」、「傑諾斯 家務圍裙」 經典時裝照片箱持續展開

「怪人 豪傑」限時登錄、招募回饋及角色試煉等強檔活動中秋佳節同步啟動

由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(30)日宣布，擁有毀天滅地、驚人實力的怪人「武術大會初代王者 豪傑」將於 10 月 1 日在遊戲中正式參戰！官方團隊為歡慶中秋佳節，精心安排重量級怪人角色降臨，讓各位英雄玩家在中秋連假期間能夠盡興挑戰限時登錄、限時招募回饋、角色專屬試煉等活動。不僅如此，「原子武士 夏日泳裝」、「傑諾斯 家務圍裙」 經典時裝照片箱活動也持續進行中，眾多精彩活動盡在《一拳超人：最強之男》，中秋連假假期快與英雄好友們相約遊戲中一起並肩作戰，與「SSR怪人 豪傑」來場驚天動地的熱血對決、一較高下！

《一拳超人：最強之男》繁中版精心準備滿滿活動陪伴玩家一同度過美好中秋佳節！（圖／官方提供）

《一拳超人：最強之男》「原子武士 夏日泳裝」、「傑諾斯 家務圍裙」 經典時裝照片箱持續展開！（圖／官方提供）

《一拳超人：最強之男》勇猛怪人「武術大會初代王者 豪傑」初登場！強力技能搶先釋出！

豪傑，怪人協會中重要幹部，實力強悍無庸置疑，即便挑戰強勁對手或其他S級英雄也能化解其攻勢，輕鬆獲勝，災害等級為龍級，危險程度足以毀滅數個城市。擁有猙獰面孔、滿嘴鋒利獠牙及魁梧巨大的身形，平時穿著破舊不堪的武術裝，全身皮膚布滿利刺，尖銳如針，但其實過去曾為人類武道家，為第一屆武術大會傳說中的王者，後來因敗給怪人協會淪為戰俘，在協會中被各方施壓，激盪出內在雄心壯志及野心，於是服下怪人細胞變成現今的驚悚樣貌。

SSR怪人 豪傑

聲優：乃村健次

系列：格鬥

陣營：怪人

定位：全體重擊，抵抗傷害

技能：

普攻：豪傑擊。對單體目標造成120%攻擊傷害，有100%機率使目標「內傷」(被擊時追加豪傑100%攻擊力的額外傷害，觸發後效果消失)。

絕技：豪傑拳。對全體目標3連擊造成180%攻擊傷害，同時恢復自己20%生命上限的生命值。

被動：傳奇武道家。受到的非暴擊傷害減少30%(減傷包括所有類型的傷害)，開場提高自己及周圍隊友70%的治療率和堅韌效果，持續2回合。永久増加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版「武術大會初代王者 豪傑」全新技能設定釋出！（圖／官方提供）

《一拳超人：最強之男》「SSR怪人 豪傑」限時招募期間專屬活動即將震撼來襲！

【活動1】限時登錄

活動時間：2020.09.30 05:00 - 2020.10.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。（圖／官方提供）

【活動2】「SSR怪人 豪傑」限時招募

活動時間：2020.10.01 05:00 - 2020.10.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「SSR怪人 豪傑」。

【活動3】「SSR怪人 豪傑」角色試煉

活動時間：2020.10.01 05:00 - 2020.10.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「SSR怪人 豪傑」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

「SSR怪人 豪傑」角色試煉。（圖／官方提供）

【活動4】「SSR怪人 豪傑」限時招募回饋

活動時間：2020.10.01 05:00 - 2020.10.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「SSR怪人 豪傑」限時招募回饋。（圖／官方提供）

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》「武術大會初代王者 豪傑」限時招募期間限定活動 10 月 1 日粉墨登場！（圖／官方提供）

《一拳超人：最強之男》雙平臺下載QRcode。（圖／官方提供）

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