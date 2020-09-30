近期因藝人羅霈穎、小鬼黃鴻升相繼驟逝，震驚演藝圈，而有著「國師」名號的星座專家唐綺陽，近日開直播表示，因水星進入天蠍，還會有其他震撼的死亡事件，「死亡離我們並不遠」。

唐綺陽於28日直播中預告十月份星座運勢，並解析十月星象，她提及十月是有大十字星象的月份，加上水逆天蠍，土、冥的順行，木冥合相，這代表會有破壞力的同時，也有建設性；有敵人同時有貴人。只是，大十字導致的「多頭馬車、事多」，需要更用力去應對，人際關係也讓情緒受波動，不會太輕鬆。

接著她提及，水星轉進天蠍，代表人們會探討關於「天蠍」的事物，像是富豪權貴、暗中黑幕、秘密、大筆投資、利益交換，或是死亡、遺產、利率利息的處理，以及復仇、偵查、密謀、性話題等等，都會讓人非常有感，而頻發生的事件，也會使人感到無比震撼，「肯定還會有一些，讓我們很震撼的死亡事件，殯葬業者也會很忙碌」。

因此，她喊話希望大家能多照顧身邊「有苦說不出的人」，尤其現處於「火星逆行」的時刻，他表示很多急著完成的事情，變得急不得、急不來，大家都在悶燒，承受很大壓力，她也相信「做好事一定有好報，相信我，這是用我的一生，我感受到這樣一股能量，它的確存在，老天爺真的在看著我們，這一點真的不要懷疑」。

(中時新聞網)