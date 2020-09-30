行政院災害防救辦公室視察台中市防災相關設備，聽取中市府簡報。（林欣儀攝）

時序進入秋季，又將面臨台灣每年的乾旱季節，行政院災害防救辦公室30日特別到台中市五張犁抽水站視察、了解抽水站內機器運作等相關情況，但「在旱季視察淹水防備設施」的作被批不符合常理，引發質疑。

包括台中市政府副祕書長陳如昌、烏日區長陳嘉榮等人都在五張犁抽水站簡報台中市防災措施，陳如昌指出，烏日區五張犁地區以往常淹水，但市府與水利署出資興建抽水站後，近幾年洪患災難減少許多；該抽水站內部設置5部機組，可以在3分半內抽光一座國際標準泳池的水量。

承包廠商則表示，中市府在大里溪沿岸共設置了湖日、五張犁、中興等5座抽水站，一旁還有座簡易型抽水站，若該抽水站內5台機組全部啟動，可降低水位達40公分；該站最大特色就是由引擎帶動抽水機組、不經過台電電力，若發生淹水情況，引擎啟動不會受到停電影響。

災防辦人員除聽取簡報，並逐一詢問設備使用情況？是否每日啟動試運作等問題，接著又轉往東園國小了解台中市避難收容處等整備情況。

中央官員大陣仗到地方視察淹水防備設施，卻也引發外界質疑，一般政府單位或地方政府都會在每年的4、5月汛期來臨前視察抽水設備，藉以完善防汛措施，但現在已將邁入每年的旱季，中央官員竟在旱季視察水患防範設備，究竟是演哪齣？！

(中時 )