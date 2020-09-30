台美宣布完成「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄簽署，財政部長蘇建榮表示，目前預估效益，包括深化台美雙邊關係、並有助產業廠商瞭解國際基礎建設及能源市場最新趨勢，掌握投資機會

跨部會下午在行政院舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會，說明雙方已於17日簽署備忘錄。蘇建榮表示，為利後續台美續商作業，去年11月11日已成立「台美能源及基礎建設融資開發計畫合作小組」，分別由龔明鑫及他擔任召集人及共同召集人，由金管會、經濟部、交通部及財政部等相關部會依合作業務屬性組成4工作小組。

蘇建榮說，4個工作小組，分別為金管會、經濟部為主辦之「能源市場籌融資暨能源交易市場開發」小組；財政部主辦的「台灣企業赴美參與能源及基礎建設市場之稅制問題；經濟部主辦之「台美於第三地對能源及基礎建設投資合作」小組；經濟部主辦之「國內能源及基礎建設市場之開發小組(尤其是離岸風電金融需求及財務開發)。

蘇建榮表示，有關「合作架構」潛在合作領域，包括建立基礎建設融資及市場、發掘並建構符合台、美投資者投資項目，及區域基礎建設投融資計畫之合作等，可促成台美共同參與投資美洲及東南亞地區基礎建設計畫，深化台美實質合作關係，並契合我國長期深耕「新南向政策」之目標。

至於台美雙方合作方式，蘇建榮說，將由台美雙方將成立工作小組研商。目前雙方刻正就舉行首次工作小組會議密切聯繫相關細節，等取得共識後儘速召開會議。就相關合作機會、舉辦研討會等事宜進行討論，逐步推動。

財政部表示，簽署備忘錄後預期的效益，台美整體業務效益方面，將可開拓更廣泛的合作，進一步深化雙邊關係；同時可助益雙方討論「新南向政策」與「印太地區」尋求具體合作項目，並藉此合作平台拓展與區域內更多友好國家合作關係，建構印太戰略安全與合作之一環。

財政部並說，在經濟商業面效益，有助產業廠商瞭解國際基礎建設及能源市場最新趨勢，透過國際合作掌握投資機會；另外，台美將討論提高私部門參與、引入更多私部門資金和發展區域性債務市場等，協助印太地區及拉丁美洲地區建構基礎設施及能源部門的金融及相關法制環境，促使台美及相關國家均能共同融入全球資本市場。

(中時 )