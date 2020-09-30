國內需求高，H型鋼全面調漲300元；因國內營建業積極推案，且北市都更計畫陸續啟動，提高H型鋼需求量，促使東鋼調漲H型鋼10月盤價，全面調漲300元；另外業者透露，日前降雨影響台灣工地進度，而抑制國內廢鋼價格，不過國外跌幅並不大，可能只是短期回檔，因此並未對H型鋼造成太大影響。

根據CIP商品行情網顯示，今年H型鋼持續走揚，其漲幅自年初迄今已超過10%。(商品行情網)

(時報資訊)