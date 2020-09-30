《商情》國內需求高 H型鋼全面調漲300元 15:232020/09/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內需求高，H型鋼全面調漲300元；因國內營建業積極推案，且北市都更計畫陸續啟動，提高H型鋼需求量，促使東鋼調漲H型鋼10月盤價，全面調漲300元；另外業者透露，日前降雨影響台灣工地進度，而抑制國內廢鋼價格，不過國外跌幅並不大，可能只是短期回檔，因此並未對H型鋼造成太大影響。 根據CIP商品行情網顯示，今年H型鋼持續走揚，其漲幅自年初迄今已超過10%。(商品行情網) (時報資訊) #型鋼 #調漲 #商品行情 #全面 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中正大學研發「三維斷層掃描技術」 地層健檢大突破 13:152020/09/30 生活 1分鐘讀財經》台美今宣布簽署MOU 合搶新南向基建 08:222020/09/30 財經 《商情》料需求銳減 棕櫚油期貨收低 10:002020/09/30 財經 鍋貼好賺 八方問鼎餐飲股王 04:102020/09/30 財經焦點 股價指數期貨贏家專欄－美股對沖配對組合 攻守皆宜 04:102020/09/30 證券．權證 《商情》需求回升 國內SBR市場續漲 14:152020/09/30 財經 《商情》大阪天然橡膠自三周高點轉跌 10:172020/09/30 財經 《商情》供應趨緊 支撐甲醇價揚 13:582020/09/30 財經 觀點－健保存續 比政治算計更重要 04:102020/09/30 財經要聞 台中精密二期契約變更 政風處調查 04:102020/09/30 地方新聞 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 還沒接到美禁令就怕 中芯傳大舉掃貨囤著等 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。