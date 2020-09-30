觀望美國總統候選人首場辯論，美股隔夜收黑，結束連3紅走勢，台股在中秋長假前夕交投清淡，蘋概股三劍客台積電(2330)、大立光(3008)及鴻海(2317)再扮救世主聯手撐盤，加以太陽能族群茂迪(6244)、達能(3686)、國碩(2406)等熱烘烘，推升指數震盪攀揚一度大漲百點，攻抵12568.68點，惟追價買盤後繼無力，終場加權指數上漲47.88點為12515.61點，收復12500點失土，成交值縮為1361.01億元。周線收紅、本周上漲282.7點，月線連2黑、本月下跌75.84點，季線大漲894.37點。今日外資(不含外資自營商)買超49.0446億元，投信買超2.5993億元，自營商買超7.742億元，三大法人買超59.38億元。

台積電(2330)持續受惠美擬制裁中芯國際轉單效應，今翻紅走揚再扮多方明燈，帶動蘋概天王大立光(3008)及鴻海(2317)因iphone 12即將上市利多聯袂收紅。太陽能族群再獲買盤青睞，茂迪(6244)、達能(3686)、國碩(2406)攜手亮燈漲停，安集(6477)、元晶(6443)及聯合再生(3576)跟進放閃，整體族群暖洋洋。金融股在節前觀望氣氛濃厚下開高收黑，富邦金(2881)、元大金(2885)相對有撐。傳產股中汽車股跑在前頭，和泰車(2207)、和大(1536)、吉茂(1587)、為升(2231)、華廣-KY(1338)、昭輝(1339)踩油門飆高，電機股在亞德客-KY(1590)強彈6%下領漲類股表現強勢。

靜待川普與拜登首場辯論會交鋒，外資觀望美國總統大選選情，近期進出隨著選情陷入膠著而搖擺，於台股操作亦忽多空難以捉摸，今日翻多買超49.04億元。5日RSI為48.89，10日RSI為45.27，9日K值為34.63，9日D值為32.01，20日乖離率為-1.05。秋節前夕，台股交投略顯淡靜，在權王台積電(2330)突圍翻紅領軍下，加以大立光(3008)、聯電(2303)、鴻海(2317)等權值大咖聯袂撐盤，令大盤呈現震盪趨堅行情，成功收復12500點堡壘，力拚中秋連假後變盤向上。法人分析，市場等待第一次美國總統選舉辯論結果，加上秋節長假效應，使台股成交量縮，從量價結構來看，台股在跌破季線後，攻堅氣勢明顯減弱，因為月線呈現下彎，顯示上檔壓力頗重。

台積電預計下周四公布9月營收，並於10月15日召開線上法說會，公布第三季財報以及第四季展望，外資預期第四季業績仍維持高檔。台積電今日再扮台股撐盤主將，十月中的法說會也仍牽動台股多空發展。專家提醒未來應要留意國內外利空因素，包括美國總統大選不確定因素、兩岸關係緊張、.中美貿易角力及歐美恐再爆發新一波新冠疫情。短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，以及中秋與國慶長假等相關受惠股。預期下周指數在12,200-12,800點區間震盪，看好晶圓代工股、新蘋果概念股、二線塑化股、風電股、運動風概念股等五大題材股。

(時報資訊)