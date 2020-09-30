【政新鮮】藍議員拋「女性也要當兵」 前副總統呂秀蓮這樣說

共機頻跨中線台海局勢凶險，國民黨台北市議員徐巧芯提出，台灣應把現行募兵制調回徵兵制，甚至認為女性也要當兵，前副總統呂秀蓮接受《中時新聞網》訪問表示，女性當兵是她最早主張，從她當副總統的時候就一直在反應，所以現在台灣的陸海空軍才有一定程度女性的比例，並指出現在的戰爭是科技戰，不一定要荷槍實彈到前線，所以女性也應該具備「保國衛民」的國防意識。

日前曾提到兩岸情勢「兵凶戰危」的呂秀蓮也表示，美國現在對中國大陸是全面開戰，而且頻對台灣示好來刺激中國大陸，中國大陸或許無力直接對抗美國，可能就轉移目標對向台灣，所以現在的情況的確是千鈞一髮，認為政府寬列國防預算，為可能爆發戰爭來做準備以及投資未來的和平，是可以理解的。

呂秀蓮說，現在疫情在台灣並不嚴重，是「戰情比疫情更嚴重」，應該上下一心維護台灣的和平，也建議國防部，能夠像1922防疫廣告，適時地告訴國人可以怎麼樣預防戰爭，提升全民的國防意識，因為如果政府在宣導這方面做得不夠，國防意識不夠，人民沒有信心的話，就容易產生心防潰散的狀況。

（攝影剪輯／邱子軒、陳宏睿）

(中時新聞網)