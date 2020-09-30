近期新案房市像「鴛鴦鍋」，預售市場辣得冒火，新成屋市場平淡，不過整體推案價格高漲，人氣不增反減，住展風向球燈號雖然亮出連續五月黃藍燈，但分數終止連六個月上揚。值得注意的是，看屋來人和成交指標都略為下滑，不少業者擔心漲價嚇跑消費者，愈來愈多建案採取「漲車位價、不漲房價」的策略因應。

雖然農曆民俗月結束，不過新案市場近幾個月來持續高漲的人氣、買氣稍緩，根據代表北台灣新建案市場的住展風向球顯示，9月分數為34.8分，終止連六個月上揚，9月風向球追蹤的指標案平均來人組數約為每周35.2組，較8月份減少2.6組，指標案成交組數降至2.4組，比8月份略減0.1組。

人氣、買氣成長趨緩，與價格高漲有關，住展雜誌研發長何世昌表示，這波價格走升來得又急又快，有的建案擔心漲價嚇跑消費者，使用「漲車位、不漲房價」策略的建案有增多的跡象，甚至有建案連漲數次車位價格。因此，消費者現在買房，除了要注意房價之外，也該留意車位價格是否符合行情。

整體來看，預售市場仍相當火熱，預售屋仍是北台灣新建案市場的推案大宗，9月預售案量約700多億元，台北、新北及桃園都有多件總銷15億元以上的預售新案釋出；相較下，先建後售的新成屋推案的供給量較少，大約僅有3百多戶。

何世昌表示，新建案市場預售及先建後售二種推案模式，相當兩極化發展，就像鴛鴦鍋一樣，預售屋辣得冒火，新成屋市場卻相對平淡。過去以來，通常只有預售屋才會祭出「0元買房」手法，但現在有新成屋建案為了突圍而出，罕見地祭出「0元買房」專案。

(工商 )