台北市內湖區日前發生疑似公車司機毒駕肇事，法務部長蔡清祥30日表示，他已指示檢察司研究修法，只要毒駕的話就構成刑責，是不是可以用《刑法》遏止毒駕行為。

台北市內湖路一段在21日晚間發生藍26路線公車沒有煞車衝上人行道，造成1員警受傷、1機車騎士死亡外，還有24輛停放在路旁的機車受到波及被撞倒。

蔡清祥表示，吸食毒品後，就不應該要駕駛車輛，不管是大型公車、貨車或是小型轎車，都不應該駕駛，否則的話，發生車禍危險的話會造成嚴重傷亡，所以請檢察司先蒐集外國的立法例，美國有十個州，對於只要毒駕的話就構成刑責，德國、日本是跟台灣現在法律一樣，因此請檢察司收集外國的相關規定來作為參考。

蔡清祥強調，至於取締的方法，可以尋找新的科技來解決，但是毒駕這件事情就是不應該，應該要研擬處罰。雖然目前是《道路交通管理處罰條例》有規定行政罰，但是似乎不夠，所以法務部才會研究是不是用《刑法》加以遏止。

(中時 )