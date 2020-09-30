研究人員周二表示，美國生技公司Moderna的新冠肺炎候選疫苖對年長者所做的早期安全性研究結果顯示，接種後所產生的病毒中和抗體水平與較年輕的成人相似，且產生的副作用大致與施打高劑量流感疫苗相當。

這個發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的研究報告，對該疫苖施用於老年人的安全性提供更為完整的說明；該族群因新冠肺炎引起嚴重併發症的風險增加。

亞特蘭大埃默里大學（Emory University）首席研究員之一Evan Anderson博士在接受訪問時表示：「因免疫力會隨年齡增長而減弱，這個研究結果讓人安心」。

這項研究是Moderna首度針對18至55歲民眾進行第一期安全性試驗的延伸。這項延伸的研究對40位年齡介56至70歲及71歲及以上的成年人測試兩劑Moderna疫苗，劑量分別為25微克與100微克。

整體而言，研究小組發現在間隔28天注射兩次劑量為100毫克的老年人中，該疫苗產生的免疫反應與較年輕成年者身上觀察到大致相同。

Moderna已經在大規模的第三期試驗中測試較高的劑量，這是在尋求緊急授權或正式許可之前的最後階段。

此外，報告指出，該疫苖的副作用多介於輕度至中度，包括頭痛、疲勞、身體痠痛、發冷與注射部位疼痛，但至少有兩個案例的志願者出現嚴重反應，其中一位在接受較低劑量的疫苗後出現第三級發燒，也就是華氏102.2度（39℃）以上的發燒。另一位則出現嚴重疲勞的症狀，以致於暫時無法進行日常活動。

該首席研究員表示，通常在接種疫苗後很快會出現副作用，但也很快就能解除症狀。「這與許多老年人施打高劑量流感疫苗的經歷相似，他們可能感到不適或發燒」。

(時報資訊)