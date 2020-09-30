在VMworld 2020大會上，VMware和NVIDIA宣佈展開進一步合作，推出針對AI的端到端企業平台以及採用NVIDIAR DPU、針對資料中心、雲端和邊緣的全新架構，支援現有及新一代的應用。

透過此次合作，NVIDIA NGC中心上的豐富AI軟體將被整合至VMware vSphere、VMware Cloud Foundation和VMware Tanzu中，將有助於加速AI部署，支援企業擴展現有的AI基礎架構，通過單一操作來管理所有應用程式，並在數據留存之處部署跨資料中心、雲端和邊緣的AI就緒基礎架構。

此外，作為今日同時發佈的Project Monterey計畫的一部分，兩家公司將攜手推出基於SmartNIC技術的混合雲架構，包括NVIDIA的可編程設計BlueField-2 DPU。VMware Cloud Foundation和NVIDIA BlueField 2相結合，將提供專為AI、機器學習、高通量、和以資料為中心應用的需求，構建新一代基礎架構。同時還將為所有企業工作負載提供擴展至AI以外的應用加速，並透過全新架構提供額外安全層，從而減少從CPU到SmartNIC和可編程設計DPU的關鍵資料中心服務。

VMware執行長Pat Gelsinger表示，本次攜手NVIDIA，將AI導入所有企業，從而真正實現這項強大技術的普及推廣。透過共同推出的全新混合雲架構，針對滿足新一代應用需求而開發，藉由合作協助企業加速採用突破性創新應用，以推動其業務不斷發展。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI和機器學習已從科學研究實驗室迅速擴展到幾乎所有地區和行業的企業資料中心。NVIDIA和VMware將共同協助客戶把企業資料中心改造為AI加速超級電腦。NVIDIA DPU幫助企業透過構建安全、可編程設計的軟體定義資料中心，加速所有企業應用。

(時報資訊)