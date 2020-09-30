IDC（國際數據資訊）今舉行一年一度的「數位轉型領袖高峰論壇」以及第四屆「台灣數位轉型大獎頒獎典禮」。為了表彰透過透過數位和顛覆性技術成功轉型及影響市場的企業，IDC亞太區已連續四年尋找最佳數位轉型先驅企業，今年在疫情影響下，亞太區仍有超過一千件專案提名，實屬難得，也可見亞太區企業為了保持競爭力投入數位轉型的努力。此次國泰金(2882)旗下國泰人壽一舉拿下了3項大獎，堪稱最大贏家。

本次IDC台灣數位轉型大獎共設置包括：數位轉型綜合領導者（Digital Transformer）、數位轉型顛覆者（Digital Disruptor）、營運模式轉型領導者（Operating Model Maste）、數位轉型年度領導人（DX Leader）、全方位體驗創新領導者（Omni-Experience Innovator）、人才開發領導者（Talent Accelerator）、訊息與數據轉型領導者（Information Visionary）等七大類別獎項。

而為了表彰在疫情期間以及在愈劇競爭的環境不斷創新突破的企業，今年新設2020最佳韌性組織（Special Award For Resiliency），數位轉型年度CEO（DX CEO）以及數位轉型市場顛覆者（DX Gamechanger）三類獎項。

今年台灣市場競爭激烈，最後共頒發十一項大獎。IDC台灣總經理江芳韻表示：「今年全球產業雖受到疫情影響，但很明顯的疫情凸顯了轉型的重要性，轉型腳步較快的企業在此次危機中也展現了較大的韌性。」江芳韻同時表示：「高度不確定性與無法預期的事件已成為企業邁向轉型之路的新常態，企業必須有能力建立數位韌性與靈活的彈性以快速應變每一次危機。而在因應新常態後的轉型新階段，如何建立敏捷組織、韌性營運、產業生態系統、以及應對客戶需求轉變的新商務模式，將是企業迎向下一波數位轉型的新機會與新挑戰。」

在本屆台灣優勝者中，國泰人壽從客戶與人才發展角度，建立敏捷與快速靈活反應的數位能力與服務、滿足客戶多元需求並推動企業創新，不僅榮獲2020年度台灣「數位轉型綜合領導者(Digital Transformer)」大獎殊榮，同時也憑藉「MORE營運系統轉型計畫」以及「ADD人才加值發展計畫」獲得「營運模式轉型領導者」與「人才開發領導者營運模式轉型領導者」兩項大獎。

中國信託銀行以「非接觸金融服務」突破實體ATM壁壘，輔以創新應用服務創造多元應用並提高用戶安全，獲得「全方位體驗創新領導者」大獎。台灣人壽「eClaim理賠區塊鏈」則透過區塊鏈及跨通路合作提供高效率的保險賠服務，同時並建立全新生態體系，亦獲得「全方位體驗創新領導者」殊榮。

玉山銀行建立E. SUN MLaaS現代化數據平台提供創新個性化建議，大幅提升業務價值及客戶滿意度，獲得「資訊與數據轉型領導者」大獎。台新銀行則透過將傳統抵押貸款業務透過行動科技與強化資訊安全大幅提升處理效率及客戶滿意度，榮獲「營運模式轉型領導者」大獎。

車博資訊系統透過區塊鏈以及開放平台，鏈結不同生態夥伴，解鎖汽車市場不透明訊息，從而為客戶提供多元選擇，獲得新創「數位轉型破壞創新者」大獎。

在今年度新增三項獎項方面， 衛生福利部中央健康保險署結合健保資料庫，建立即時預警系統，並透過落實TOCC以及視訊診斷，有效縮短防疫工作差距，成為全球各國防疫參考重要模式，獲得2020「最佳韌性組織」大獎。

海陸家赫則透過數位科技，將傳統產業翻轉，在競爭激烈的市場中透過反應力與彈性進行最佳化調配，因此得以建立獨特的市場位置，獲得「數位轉型年度CEO」大獎。

貝爾聲學則透過AIoT與雲服務建立新服務模型，顛覆傳統實驗室運作模式，擴大了成長的新動力，獲得「數位轉型市場顛覆者」大獎。

(時報資訊)