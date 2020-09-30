花蓮縣府觀光處表示，目前已經在進行除草作業，最慢明日一早會完成。（羅亦晽攝）

空地所有權為台鐵所有，縣府僅能拉繩劃分停車格。（羅亦晽攝）

花蓮縣府因前車之鑑，商借台鐵空地，興建臨時停車場。（羅亦晽攝）

花蓮縣府為因應中秋連假車流量，日前宣布已協調商借台鐵鄰近東大門夜市旁3處空地，加闢450個市區停車位，紓解一位難求窘境；民眾連假前一天經過竟發現空地仍雜草遍野，花蓮縣府觀光處表示，目前已劃分好停車格，最慢明日一早會完成除草作業。

端午連假期間，民眾報復性旅遊，導致市區與東大門夜市附近一位難求，因前車之鑑，花蓮縣府因前車之鑑，商借台鐵北濱段3處空地，整地興建臨時停車場；有民眾今天中午路過，發現空地雜草叢生，也無劃分停車格，僅有「臨時停車場」指示牌。

觀光處代理處長張志翔指出，縣府先前就已經向台鐵租賃這3塊空地供民眾停車，但台鐵預計將空地收回，並標租作為民營停車場；後來與台鐵達成協議，在尚未標租前先無償供民眾停車。

張志翔提到，因空地平常提供遊客停車，定期也會派人去整理環境；可能最近草又長高了一些，目前已經開始進行除草作業，最慢明天早上會除完。停車格目前已經完成，因土地所有權為台鐵所有，他們只是無償借用，僅能拉繩劃分停車格，不能畫線。

另外，花蓮市區最近施作許多道路工程，花縣府也公告各工程連假前1天停止施工，開放道路全面通行，花蓮縣各警分局也針對轄區及風景區易塞車路段，加派警力執行交通疏導，避免人車驟增導致交通阻塞。

(中時 )