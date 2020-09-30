讓人不平安的 2020 年總算接近尾聲，深耕國內電子書市已久、繁體中文書上架數量最多的 Readmoo讀墨電子書，自 9 月 29 日起全館開跑八週年慶系列活動—邀請讀者透過「報復性閱讀」，讓今年不愉快用閱讀一次擺脫！

迎來八週年慶，讀者們一向最喜歡的全年最優惠「全館任選三書以上 75 折」，將落在 9 月 29 日到 10 月 12 日，全站超過 13 萬本電子書，除部分套書及特價書籍外，任選三本以上就能享有優惠，是讀者結帳清空願望書單的最佳時機。

全站閱讀馬拉松活動也與優惠活動同步開始且持續至 11 月 2 日，由 Readmoo 讀墨電子書吉祥物犢叔、五花 PK 戰揭開序幕，將讀者分為兩隊，以累計閱讀時間一決勝負，並祭出各式優惠、吸睛徽章⋯頒發各隊 MVP與讀者，更邀全體讀者一起「報復性閱讀」、團結挑戰 35 天全站閱讀時間 800 萬分鐘。

除了閱讀馬拉松外，週年慶系列還有其他特殊任務：書評分享、聽有聲書等不同關卡，完成後將獲得紅利點數，更可累計會員等級的經驗值。會員等級升級後，未來將享更多秘密優惠。兼具競爭趣味、互動推坑的週年慶系列活動，讓Readmoo讀者能獨自領略閱讀的美好，也能群體共享字裡行間的歡騰。

週年慶期間，Readmoo 讀墨的 mooInk 系列閱讀器也推出團購優惠，9 月 29 日至 11月 2 日，購買 mooInk 全系列閱讀器 2 ～ 5 台享 87 折，6 台（含）以上享 85 折，保護殼／皮套一律 8 折；10月1日至10月31日，更將推出 mooInk 全系列與尼爾．舒斯特曼作品《分解人》+《殺戒》（共七冊）優惠套組，揪團入手單機或套書一次打包，正是時候！

(科技)