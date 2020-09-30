楊振杰(右二)今天出院，特地回母校台南一中表達感謝。(台南一中提供／曹婷婷台南傳真)

來自高雄偏鄉村落的台南一中應屆畢業生楊振杰，今年考上長庚大學醫學系，8月間一場車禍造成腦部受創一度昏迷，清醒後住院1個多月後，今天總算出院，振杰特別回到母校感謝校長、老師這段時間的關心，振杰目前向長庚大學請病假，導師周五將到高雄探望，希望他能趕快康復，早日上大學。

楊振杰從小立志當醫生，希望能到偏鄉行醫濟世，今年指考如願錄取長庚大學中醫系，更是村落頭一個考上醫科的學生。但他卻在8月中旬出車禍，因腦部受重創而昏迷，住進加護病房，家屬透過臉書集氣，南一中師生也一起為他集氣，昏迷1星期後清醒，經過月餘復健治療，今天才出院。

振杰目前邏輯、記憶仍待恢復，家人表示，醫生認為恢復速度比預期快，因此，今天出院回家過中秋，返家前先到母校南一中謝師恩。振杰特別寫下卡片與文旦送給校長廖財固，廖財固也送他中秋禮盒，祝福他早日康復。

祕書林皇德說，振杰同學、老師時常前往醫院探望他，日前同學還拿著振杰設計的班旗，與老師蔡仲彬陪振杰逛校園，希望勾起過去記憶，振杰現在也陸續記起同學名字等細節，讓老師很開心。

(中時 )