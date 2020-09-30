美國總統川普與民主黨候選人拜登首次在辯論台上交手，但雙方言詞針鋒相對程度，讓許多媒體與評論人認為這根本稱不上是辯論而是吵架，是「美國史上最混亂的辯論」，唯獨辯論會主持人、福斯新聞主播華勒斯仍嘗試讓辯論場保持節奏，呼籲兩位讓對方發言，但反遭川普嗆「我以為在和你辯論」。

面對「史上最混亂總統大選辯論」，福斯新聞主播華勒斯仍嘗試讓辯論場保持節奏，呼籲兩位讓對方發言，但反遭川普嗆「我以為在和你辯論」。

據美媒《國會山莊》報導，這場在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行的辯論，川普頻頻打斷拜登發言，拜登也不示弱，對於川普有爭議的說法也直接反駁，雙方都未按照辯論步驟進行，讓華勒斯（Chris Wallace）拉大嗓門要兩位候選人都「別再說了」，並大聲喊「男士們！我痛恨提高嗓門，但既然你倆都提高嗓門，我何必有所不同？」

華勒斯一再提醒川普不要打斷拜登，而川普反稱自己也遭拜登打斷數次，不過華勒斯對他回擊並表示：「老實說，你插話的次數更多」。

華勒斯之後再向川普要求解釋他的健保計畫，稱川普若要替換前任總統歐巴馬的「患者保護與平價醫療法案」（Affordable Care Act, 又稱歐巴馬健保）的話，應該要向大眾解釋他的替代方案卻未如此，但川普並未理會華勒斯的話，繼續打斷拜登。不過，華勒斯再次向川普說：「總統先生，我是這場辯論的主持人，希望你能讓我問完問題」，但遭川普反嗆：「我想我是在跟你辯論，而不是他（指拜登）吧？」

另外，當川普提到拜登兒子杭特（Hunter Biden），並稱他是不光榮地從軍隊中退伍時，華勒斯反提醒川普「我認為美國人民會更想聽到實質的計畫」；而在結辯時，華勒斯再向川普提醒必須遵守先前講好的2分鐘時間，「為何你不遵守你們團隊所同意的規則呢」？而在辯論結束後，川普在個人推特上貼上自己對上拜登與華勒斯的照片，形容這場辯論是「一打二」。

事實上，川普在辯論會前，早與出身於《福斯新聞》的華勒斯結下樑子。就在7月19日播出的專訪中，華勒斯針對疫情與川普針鋒相對但不失專業，逼著川普頻頻向白宮新聞秘書要資料，這段專訪也獲得新聞界普遍讚賞，但也因此讓川普此後認定華勒斯有意針對他，辯論前就認為他恐會主持不公。

(中時新聞網)