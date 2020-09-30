賓士「300哥」神隱1個月，悲涼近況照曝光，車屁股積了滿滿灰塵。（圖／翻攝自爆廢公社）

上個月爆出一輛賓士C300去加油，起初說要「油箱加滿」，最後改口「加300」，讓中油員工淚吞價差1200元，引爆網友怒火，讓「300哥」被肉搜、公布車牌，且所到之處也被一一公布。今最新狀況曝光，車子放在停車格蒙上灰，悲慘畫面讓人感嘆「可惜了一台好車。」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO照片表示，「這不是傳說中的300哥嗎！」從照片可見，賓士的車頭、車牌與引擎蓋都完整、乾淨，但車屁股除了有自撞的痕跡之外，也蒙上了一層灰，像是很久沒開出去的樣子。

貼文曝光後，引發網友討論，「右後方怎麼撞成那樣！看來是沒錢修理」、「一張車牌毀了一台車」、「可惜了一台好車」、「感覺輪胎也沒氣了……好慘啊」、「那灰塵也太厚了吧」、「也太慘了吧！看樣子停很久了……不敢上路。」

此外，與本月9日被分享在臉書社團「每日關心xxx-xx69的加油狀況」的照片比較，發現這輛賓士疑似都被停在同個車格中，像是被車主拋棄了一樣，不少網友更猜測，「看灰塵好一陣子沒開了」、「看起來停很久沒修復的感覺」、「灰塵慢慢變厚了」。

另該輛賓士月初曾在國道3號樹林交流道自撞，送至保養廠維修，據友人透露，車主的壓力快到臨界點，對網路上竟有專門追蹤他的社團，讓他很無奈，「連車子都撞了」，拜託網友高抬貴手，這名「300哥」甚至考慮換車牌，只求不要再追蹤他了！

(中時新聞網)