獨自唱KTV太寂寞？有一名男子在臉書社團發文表示，他叫了傳播妹來陪唱，結果卻讓他頭狂冒三條線，只見兩位傳播妹自顧自地，站在沙發上狂嗨，完全不顧他，而影片曝光後，吸引大批網友朝聖，並表示「真是太好笑了」。

一名男網友於《爆廢公社公開版》上傳一段影片，並寫下「X，叫的是傳播，來的是傳說。真他媽後悔，是在超度我嗎？害我整失眠，到現在都沒睡。真想打去公司客訴，要求精神賠償。」只見畫面中，兩名年輕女子，就站在KTV的沙發上，手拿麥克風隨著音樂狂扭動身體，完全活在自己的世界，絲毫沒有包袱，而花錢的原PO就這麼被晾在一旁，彷彿是兩個世界般。

兩人狂搖狂嗨，完全不顧原PO，讓他相當無奈。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

由於兩人實在是玩得太嗨，長達近一分鐘的影片，一開始原PO先是開酒瓶，默默地飲下幾杯後，便抽了根菸，還朝她們兩個瞄了一眼，便繼續抽著菸，手還不時摸著額頭，顯得非常無奈。

影片曝光後，吸引萬名網友朝聖，不少人看了笑嗨嗨，紛紛留言表示「笑死！他們吃了什麼，給我來一點」、「我覺得我去外面喝兩杯認識的帶去喝也比較優耶」、「你看看，男生表情太經典」、「那2個女的才是客人，男的是傳播吧」、「還好我沒叫過，不然一輩子陰影。」

(中時新聞網)