【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，今(30)日官方正式宣告，第十職業「狂戰士」即將於10月14日登場，於9月30日至10月11日展開【預先登錄】活動，完成登錄可取得「狂戰士預先登錄禮包」；同步釋出【狂戰士故事】、【老戰友回歸網頁活動】、【經典伺服器】、【新力量的泉源】、【每日任務獎勵加碼】五大遊戲資訊，號召台港澳玩家們準備迎接全新職業、亞丁大陸最強霸主「狂戰士」降臨！

《天堂M》第十職業、亞丁大陸最強霸主「狂戰士」10月14日狂傲降臨！

在EP.5-泰坦章節故事中，「戰士」長年與水龍「法利昂」對抗，在戰敗之際被屠龍者家族的「多魯嘉貝爾」所拯救，便跟隨「多魯嘉貝爾」學習全新戰術，「地底城侏儒」也為「戰士」鍛造了新武器；同時，「戰士」受到火龍「巴拉卡斯」血液影響，獲得「狂暴化」的全新力量，最終浴火重生、以完美的「狂戰士」身分重現亞丁大陸。

《天堂M》第十職業「狂戰士」於9月30日至10月11日展開【預先登錄】活動，完成登錄可取得「狂戰士預先登錄禮包」，內容包含「高級勇士裝備組合製作票券(期限制)」、「太古的玉璽(活動)」、「+3倫提斯耳環交換證書(活動)」、「+3史奈普戒指交換證書(活動)」、「龍之聖水」等虛寶獎勵。此外，官方也針對離開一段時間的玩家推出【老戰友回歸網頁活動】，詳情請參考官方網站公告。

《天堂M》狂戰士預先登錄，拿限定好禮！（圖／遊戲橘子提供）

老戰友回歸網頁活動推出，詳細內容請見《天堂M》官方網站。（圖／遊戲橘子提供）

重溫熱血初衷「經典伺服器」即將釋出！

台港澳玩家眾所期待的「經典伺服器」即將釋出，「經典伺服器」初期將關閉部分成長系統，包含「道具蒐集品」、「守護星系統」、「紋樣系統」、部份「變身卡」及「魔法娃娃卡」等項目，並追加專屬地圖、使用金幣即可購買的成長禮包等特別內容，帶給玩家最原始的《天堂M》體驗。

重溫熱血初衷，《天堂M》經典伺服器即將登場。（圖／遊戲橘子提供）

官方同步於即日起推出【新力量的泉源】及【每日任務獎勵加碼】兩項活動，【新力量的泉源】於9月30日至10月14日期間，可於「奇岩村莊」及「亞丁村莊」尋找活動雕像，與雕像對話即可獲得特別BUFF「迎接新力量的準備」機體獲得強力提升，並且可重複對話、持續追加BUFF時間。【每日任務獎勵加碼】於9月30日至10月7日期間，日常任務獎勵加碼，可取得「殷海薩的祝福」*1000，更多新職業改版資訊請持續鎖定官方消息。

【新力量的泉源】活動，限時BUFF「迎接新力量的準備」強化角色戰力。（圖／遊戲橘子提供）

《天堂M》歡慶中秋佳節，系列活動登場！

迎接中秋連假，《天堂M》特別推出中秋系列五大活動，包含【中秋節禮物箱】、【中秋高級額外抽卡】、【富饒的兔子王國】、【旗幟戰】及【暗影神殿&拋棄之地副本時間增加】等豐富活動，讓玩家在遊戲內也能感受佳節氛圍。

中秋系列五大活動將於9月30日全面開跑，活動一【中秋節禮物箱】：玩家成功擊殺傲慢之塔BOSS必定掉落3個「中秋節禮物箱(活動)」，開啟後機率性獲得「傳說製作秘笈(刻印)」、「英雄製作秘笈(刻印)」。

活動二【中秋高級額外抽卡】：商城限時追加販售「中秋高級變身抽卡(金幣)1次」、「中秋高級魔法娃娃抽卡(金幣)1次」，玩家可花費金幣進行購買，挑戰手氣。

活動三【富饒的兔子王國】：玩家能夠透過任務或特殊副本介面進入「富饒的兔子王國」阻止爆走的兔子們，消滅任意怪物達指定數量即可獲得100「殷海薩的祝福」，此外，消滅BOSS「爆走的兔子王」還有機會掉落「封印的稀有製作秘笈」、「蛋黃酥」、「月餅」等材料與消耗品。

活動四【旗幟戰】：活動期間限時加開旗幟戰活動，想要「佔領者的特權」BUFF與「佔領者之箱」的玩家千萬不要錯過。

活動五【暗影神殿&拋棄之地副本時間增加】：「暗影神殿」與「拋棄之地」限時增加一小時。中秋節系列活動獎勵豐富，敬請玩家期待。詳細活動內容以及起訖時間請以官網公告為主。

歡慶中秋佳節，五大活動全面進行中。（圖／遊戲橘子提供）

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