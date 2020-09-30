印尼一名43歲狼父，性侵14歲親生女兒而入獄，同牢房17名獄友得知被關原因後，憤怒不已，將這名狼父活活打死。17名獄友事後坦承犯案，動手原因除了得知死者性侵自己的女兒，其實早就他很不滿。

綜合外媒報導，警方表示，死者入獄第一天就與其他獄友相處不睦，上周六突然聽到死者的牢房傳出騷動，立即前往查看，不料到場時死者已經被打到滿身血，倒地不起，送醫後宣告不治。

警方表示，事發的牢房共有48人，其中17人坦承犯案，他們指出，死者剛進牢房就態度不佳，後來得知他是性侵自己女兒的禽獸，更加引發許多人不滿，最後忍不住才動手將人活活打死。

據了解，這名狼父不但性侵親生女兒，還導致女孩懷孕，這起亂倫性侵案曝光後，狼父一度遭當地村民圍毆，是鄉長出面才逃過一命，沒想到仍在獄中遭獄友圍毆致死。

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(中時新聞網)