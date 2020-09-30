頭份市長羅雪珠和市代會主席溫俊勇、縣議員溫宜靜特別頒獎鼓勵興華高中足球隊。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠得知興華高中足球隊拿下全國冠軍非常高興。（謝明俊攝）

興華高中足球隊11名球員從國小2年級就一起踢球至今，彼此已有超越親兄弟的情。（謝明俊攝）

頭份市興華高中足球隊有11名球員，他們從國小2年級就結成一隊練球至今11年，練成兄弟般的感情和鋼鐵般勁旅，今年更一舉擊敗國內足球王牌民雄高工，奪下全國冠軍，帶他們練球長達7年的教練陳裕彬，更是足球熱愛者，希望將這11人變成未來足球種子，在頭份發揚光大。

去年，興華高中足球隊，都還只是高1學生，他們毫不畏懼挑戰，參加全國台灣金控體育署盃5人制足球賽時，在分組預賽時竟碰上國內足球王牌勁旅民雄高工，而且都是以高2、3年級的學生為主，那場比賽興華高中以1分之差被淘汰出局。

今年興華高中足球隊捲土重來，一路過關斬將，冠軍賽碰上民雄高工，反以6比1擊敗對手，報一箭之仇，讓名不見經傳的頭份孩子，在國內足壇打下名號，宛如當年籃球的稻生農場。

興華高中足球隊有11位大孩子，全都來自頭份當地，他們從就讀蟠桃國小2年級開始就一起踢足球，成為隊友後就未再解散，11人一起升進建國國中就讀，歷經國中3年，為了想在高中還能在同一隊踢球，全部隊員不分功課好壞，在教練陳裕彬的帶領衝刺下，加上數學理化等多位老師默默奉獻，利用課後時間替球員加強補習，參加國中會考，終於如願一起考進興華高中，完成繼續同隊踢球的心願，過程宛如電影勵志運動片內容。

教練陳裕彬同為頭份子弟，也是這支冠軍球隊的學長，他的足球啟蒙同樣得自蟠桃國小，但因苗栗缺乏專有的高中足球隊，陳裕彬被迫北上加入強恕中學足球隊，直到考進國立體大才回到苗栗教導學弟們踢足球。

陳裕彬遇見這支足球隊時，他才剛考上體大，竟然就主動要出任當他們的教練，利用課餘時間每周四天從林口來回苗栗教學弟們練球，就這樣從隊員國小5年級一路帶到現在高2，前後7年從未停歇，終於帶出冠軍隊伍。

興華高中足球隊拿下全國冠軍，教練球員高興之餘，陳裕彬要球員們開始考慮接下來升學之路，希望全部隊員都能順利進入大學，陳裕彬本身也開始訓練新的足球新秀，接下信義國小及頭份國中足球隊的教練工作，希望有朝一日，當年的興華高中冠軍隊隊員能夠接棒，繼續將足球種子撒在頭份發光發熱。

(中時 )