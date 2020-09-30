大陸製造業PMI已連6個月維持擴張，生產、消費、投資數據普遍優於預期的大幅回升。隨著新冠疫情影響逐漸減弱，歐美加速重啟經濟，外需持續回暖。人行持續引導信用擴張，注資實體流動性，社會融資再創歷史同期新高，信貸結構持續改善，經濟穩健回升，陸股行情可期，專家建議透過平衡型基金參與陸股行情。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示，A股市場對於近期海外疫情反彈及歐美股市動盪等負面因素已有較充分反應，隨著新冠疫情受控，投資與需求端改善，大陸PPI已於5月落底回升；工業庫存持續去化企業利潤同比走高，有利帶動製造業投資加速回升，對於節後A股表現持正向態度。

黃昱仁指出，時序將進入第四季度，隨著第三季度業績預告的陸續披露市場關注有望回歸績優股。十三屆全國人大常委會第二十二次會議10月13日在北京舉行，將審議國務院關於2019年度股票發行註冊制改革有關工作情況的報告，此前已確定五中全會在10／26-29召開，節後政策行情可期，盤面關注「十四五」主題，包括消費、醫藥以及經調整後的科技股。

(旺報 )