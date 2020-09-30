針對金門民眾重大疾病轉診交通費用，中央 長期補助不足的問題，衛生部長陳時中表示要與縣長楊鎮浯溝通解決。立委陳玉珍質疑中央準備再吃縣府的豆腐，揩金門縣庫的油，要求徹底落實保障離島居民就醫權益，別再想東想西了。

陳玉珍質詢衛福部指出，今年度中央核定補助金門民眾就醫轉診交通費用821萬9000元，共短差851萬元，明年度初步審核預估補助712萬5000元，短差數更來到960萬元，一年比一年還要嚴重，而根據財政收支劃分法的規定，中央部會應負擔88％，也就是約1672萬元，可是卻年年短差，顯見衛福部長期編列預算不足的問題。

陳時中部長則表示，中央與地方需相互幫忙，沒有積欠的問題，而且並不是地方報上來要求補助多少，中央都要全部接受，這部分他會跟楊鎮浯縣長再好好溝通協調。

陳玉珍則強調，衛福部找縣長「幫忙」就是要縣庫出錢，但依照法令，原本是中央應該編列預算支應的補助經費，為何卻要求地方政府來出？不能因為金門縣政府財政紀律比較好，中央部會就可以一再吃縣府的豆腐。

陳玉珍要求衛福部重新檢討相關預算的編列，同時將原本短差的補助金額盡快撥補下來，徹底落實保障離島居民就醫權益。

(中時 )