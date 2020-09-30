受到新冠肺炎疫情影響，國內不少飯店業都受到衝擊，雖然國旅爆發，但也救不了雙北的旅宿業，知名旅遊部落客布萊N在臉書上透露，位於信義區的寒舍艾麗酒店，即刻起停售住房，且據版友分享，前台告知將轉為防疫旅館，而寒舍艾麗訂房人員證實了此項消息。

《中時新聞網》致電寒舍艾麗酒店，訂房組人員表示，10月17日起該酒店將轉型為防疫旅館，至於何時再接受一般客，尚無時間表。這也是繼晶華旗下捷絲旅部分館別轉作防疫旅館後，再有上市櫃飯店業者「棄守」，顯示疫情對觀光業衝擊仍深。

寒舍集團指出，寒舍艾麗酒店已送出申請防疫旅館之許可認證，從旅客接待流程、無接觸送餐服務、垃圾清運、檢疫房客與一般消費者分流等都依照旅館防疫手冊SOP，目前交由台北市政府審查中，待更進一步通知，在為抗疫盡一份心力同時，保證消費者權益不被受損，並提供安全無虞的空間。

在寒舍艾麗之前，捷絲旅台北林森館是在4月3日正式加入「防疫旅館」行列，提供境外回台人士入住使用，每晚房價一泊三食新臺幣3500起，每日加價700元還可升級午晚餐為台北晶華極致美饌餐點，讓旅客入住的同時，也能享有經過名廚加持的五星餐點，期望以親民價格與便捷的服務，提供居無定所或因故無法返家的檢疫旅客住宿。

寒舍艾麗酒店是寒舍集團自有飯店品牌，位在信義區的五星級飯店，自2013年開幕以來就因相對優惠的房價以及景觀泳池吸引了不少旅客。

(中時新聞網)